Projeto leva arte circense gratuita a residenciais de Macapá

Projeto “Circo no Residencial” chega ao Miracema neste domingo com apoio do Grupo Equatorial

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De Macapá (AP)

O Residencial Miracema, na zona norte de Macapá, recebe neste domingo (28) mais uma edição do projeto “Circo no Residencial”, iniciativa que leva apresentações gratuitas de circo e teatro a conjuntos habitacionais da capital. A ação conta com apoio do Grupo Equatorial Energia e integra uma programação cultural voltada a comunidades em situação de vulnerabilidade social.

A proposta é aproximar crianças e famílias da arte circense, com espetáculos que incluem palhaços, malabaristas, acrobatas e performances teatrais. A iniciativa busca transformar espaços comunitários em ambientes de lazer e convivência, estimulando a cultura como ferramenta de inclusão social.

O projeto já percorreu outros residenciais de Macapá e deve seguir até o fim de julho, passando por diferentes conjuntos habitacionais. Em cada parada, a programação é gratuita e aberta ao público, reunindo artistas locais e fortalecendo a agenda cultural nos bairros da capital.

Além do entretenimento, a ação também reforça o compromisso de instituições parceiras com o acesso à cultura e à cidadania, levando atividades artísticas a locais onde esse tipo de programação é mais escasso, especialmente para o público infantil.