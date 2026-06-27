Projeto quer transformar o Maruanum em novo roteiro turístico de Macapá

Moradores conheceram a proposta, que busca valorizar a cultura quilombola, as tradições locais e ampliar oportunidades de geração de renda na comunidade

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De Macapá (AP)

O prefeito Pedro DaLua (União) apresentou à comunidade do Maruanum um projeto que pretende fortalecer o turismo na região por meio da valorização da cultura quilombola, das tradições locais e do turismo de base comunitária. A proposta foi debatida com moradores e lideranças da comunidade, que conheceram as ações previstas para estruturar o destino e ampliar a visitação.

A iniciativa é coordenada pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur). Durante o encontro, a diretora-presidente do órgão, Lorena Quintas, apresentou as diretrizes do projeto e destacou que o planejamento será construído em diálogo com a comunidade, buscando transformar o potencial turístico do Maruanum em oportunidades de trabalho e geração de renda.

O projeto prevê ações voltadas ao fortalecimento do turismo de base comunitária, do artesanato das tradicionais louceiras, da gastronomia regional e de experiências ligadas ao modo de vida local. A proposta integra a estratégia da Prefeitura de consolidar novos roteiros turísticos e ampliar a participação das comunidades no desenvolvimento da atividade.

“Nós temos uma beleza natural fora do comum e que o município ainda não explorava da forma que deveria. O turismo é uma grande alternativa para geração de emprego, renda e desenvolvimento. Queremos preparar os nossos distritos para receber visitantes e transformar essas potencialidades em oportunidades para quem vive aqui”, afirmou o prefeito Pedro Dalua.