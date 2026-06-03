MEDITAÇÃO BÍBLICA DE HOJE

Quandos os líderes falham

3, junho, 2026
Esdras 10
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Escândalos entre líderes religiosos não são novidade, mas passaram a ganhar grande alcance do público por conta das redes sociais. Esse fenômeno de comunicação de massa fez aumentar a desconfiança de muitos fieis. Em Esdras 10, encontramos homens israelitas casados com mulheres estrangeiras que não adoravam a Deus e tinham costumes religiosos bizarros. Até sacerdotes tinham caído nessa armadilha, agindo diferente do que estavam ensinando. Veja a meditação de hoje e tenham uma ótima quarta-feira (3) com nosso Deus e Senhor Jesus!

Seles Nafes
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