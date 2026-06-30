Responsável por 70% das ocorrências complexas, Rotam se desmembra do Bope e vira batalhão no Amapá

Nova estrutura passa a funcionar entre julho e agosto com sede própria no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá; efetivo foi ampliado em 50% desde 2023.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá passa a contar com um novo batalhão especializado. Após 23 anos integrando o Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) foi oficialmente emancipada e passa a atuar como o 14º Batalhão da corporação. A nova estrutura contará com uma sede própria na zona norte de Macapá, cujas obras foram vistoriadas nesta terça-feira (30) pelo governador Clécio Luís. A expectativa é que o batalhão entre em funcionamento entre os meses de julho e agosto, após a conclusão dos últimos ajustes na estrutura.

O novo batalhão está sendo construído no bairro São Lázaro, em um ponto considerado estratégico para o policiamento ostensivo. A unidade deve acelerar o atendimento de ocorrências em cerca de 30 bairros da capital, além de facilitar o deslocamento das equipes para os demais municípios do estado.

Durante a visita, o governador destacou que a transformação da Rotam em batalhão representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela tropa ao longo de mais de duas décadas. Segundo o governador, a nova sede também fortalecerá a integração entre a unidade especializada e a comunidade da zona norte.

“O Bope fez escola dentro da Polícia Militar, e a primeira companhia criada foi justamente a Rotam, que tem uma atuação incontestável. A transformação em batalhão não acontece apenas no papel. Ela vem acompanhada de uma nova estrutura, construída para oferecer melhores condições técnicas, logísticas e de trabalho aos policiais. A Rotam continuará atendendo todo o estado, mas estar instalada na Zona Norte permitirá criar vínculos com moradores, lideranças comunitárias e empresários”, afirmou Clécio Luís.

Atuação especializada

Criada em 2003 dentro do Bope, a Rotam é responsável atualmente por cerca de 60% a 70% das ocorrências complexas atendidas pela unidade de operações especiais. Desde 2023, o Governo do Estado ampliou em 50% o efetivo da tropa, que hoje conta com 174 policiais militares, além de investir na modernização dos equipamentos, com armamentos como pistolas Glock e fuzis israelenses Arad.

Para o comandante do Bope, tenente-coronel Wilkson Santana, a emancipação fortalece a capacidade operacional da Polícia Militar sem romper a integração entre as unidades especializadas. Segundo o oficial, o novo batalhão terá foco no combate às organizações criminosas, roubos com arma de fogo e demais crimes violentos, mantendo uma atuação predominantemente repressiva.

“A Rotam passa a caminhar com suas próprias pernas como o 14º Batalhão da Polícia Militar. Será o primeiro interventor em ocorrências de grande relevância e continuará atuando em todo o estado, mas com presença diária nas ruas, especialmente nas áreas de maior risco. Isso aumenta significativamente a capacidade de resposta às ocorrências complexas. No entanto, também teremos um importante trabalho preventivo. O novo complexo prevê projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, buscando evitar que eles ingressem na criminalidade”, explicou o comandante.

Inteligência policial

Outro diferencial da nova estrutura será o fortalecimento do serviço de inteligência. De acordo com o comandante do Bope, a localização estratégica permitirá que os policiais especializados atuem também como fontes permanentes de informações sobre a dinâmica criminal da região.

“O policial de unidade especializada é um sensor de inteligência. No deslocamento diário, ele identifica situações suspeitas, repassa essas informações ao setor de inteligência e, a partir daí, direcionamos nossas equipes operacionais. Essa presença constante permitirá identificar criminosos com mais rapidez e aumentar a eficiência das ações policiais”, afirmou Wilkson Santana.

Com a criação do novo batalhão, a expectativa do Governo do Estado é ampliar a capacidade operacional da Polícia Militar, fortalecer o enfrentamento ao crime organizado e oferecer melhores condições de trabalho aos policiais, consolidando a Rotam como uma das principais forças especializadas da segurança pública do Amapá. A previsão é que a unidade esteja em pleno funcionamento entre julho e agosto, ampliando a presença da tropa especializada nas ruas e reforçando as ações de combate à criminalidade em todo o estado.