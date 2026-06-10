Suspeito é preso após arremessar caixa com crack para telhado de vizinho

Polícia apreendeu porções de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado e material usado para embalo de drogas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), do Bope, terminou com a prisão de um homem de 24 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (9), no bairro Fonte Nova, em Santana, município localizado a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

A ação ocorreu após informações levantadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Amapá apontarem que o suspeito, identificado como Alex Bruno Silva dos Santos, utilizava uma residência na Avenida São João Apóstolo como ponto frequente de comercialização de entorpecentes.

Ao chegar ao local, os policiais perceberam uma atitude suspeita. Segundo o relatório da ocorrência, ao notar a presença das equipes, Alex Bruno correu para o interior do terreno e tentou se desfazer das provas, arremessando uma caixa contendo crack sobre o telhado de uma residência vizinha antes de entrar na casa.

Os militares realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram duas porções de uma substância semelhante ao crack, além de dinheiro em espécie. Questionado sobre o material lançado no telhado, o suspeito confessou que se tratava de mais drogas.

Nas buscas realizadas dentro da casa, os policiais encontraram outras porções de entorpecentes, uma balança de precisão, dinheiro trocado e diversos materiais utilizados para embalar drogas para venda.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santana juntamente com todo o material apreendido. De acordo com a polícia, foi necessário o uso de algemas para evitar uma possível fuga e garantir a segurança dos agentes e do próprio preso durante a condução.