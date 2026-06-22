Suspeito morre após abrir fogo contra a Força Tática em área dominada pelo tráfico

Ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e equipamentos usados no comércio ilegal de drogas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá na noite deste domingo (21), no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

O confronto ocorreu durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado Fronteiras, em uma área de pontes apontada pelas forças de segurança como reduto do tráfico de drogas e de faccionados armados que intimidam moradores e tentam impedir denúncias às autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi atacada a tiros pelo suspeito. Diante da agressão, houve revide. Após o confronto, o indivíduo foi encontrado ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a equipe médica chegou ao local constatou que ele já estava sem vida.

O suspeito ainda não foi identificado, com ele os peritos encontraram, uma pistola e uma mochila que continha três carregadores, munições, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e diversas porções de drogas.

Todo o material recolhido foi encaminhado ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.