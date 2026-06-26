Técnico de informática que fazia entregas no horário de almoço morre após acidente em Macapá

Adelson Oliveira, de 47 anos, pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma picape; ele usava o intervalo do trabalho para complementar a renda

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)



Um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (26) resultou na morte do entregador e técnico de informática Adelson Oliveira, de 47 anos. A colisão fatal aconteceu no cruzamento da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Desidério Antônio Coelho, localizadas no bairro do Trem, na Zona Sul de Macapá.

A batida envolveu uma motocicleta vermelha (placa TGQ 7J66), conduzida por Adelson, e uma picape de cor bege (placa TGP 6I96). Com a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O chefe da vítima esteve no local do acidente e relatou que Adelson trabalhava há cerca de quatro anos como técnico de informática em uma loja situada no bairro do Pacoval.

De acordo com o relato, o profissional havia saído por volta das 11h para o seu horário de almoço. Era justamente nesse intervalo que ele aproveitava para complementar a renda realizando entregas por meio de aplicativos de delivery. Adelson deixa esposa e dois filhos.

Imagens de câmeras de monitoramento da área registraram o momento exato do impacto e devem auxiliar a polícia a entender a dinâmica da colisão.

Os registros indicam a gravidade do acidente. Após a colisão, um objeto semelhante a um capacete é arremessado por metros até parar em baixo de um carro estacionado, enquanto o corpo de Adelson permanece no local da queda.

A Polícia Científica foi acionada, realizou a perícia técnica no cruzamento e, em breve, emitirá um laudo oficial apontando as causas do acidente. A equipe removeu o corpo da vítima para o Departamento Médico Legal.

O condutor da picape foi identificado como Stênio Silva de Lira, de 22 anos. Ele permaneceu no local do acidente, apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizada e, posteriormente, foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia para prestar depoimento e cumprir os procedimentos legais cabíveis.