Traficante é preso ao tentar se livrar de drogas em área alagada do Congós

Material apreendido incluía porções de maconha e cocaína destinadas à venda

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Na tentativa de escapar do flagrante, um indivíduo de 29 anos jogou drogas em uma área alagada e saiu correndo ao perceber a aproximação da Polícia Militar. Mas a estratégia fracassou. Ele acabou capturado por uma equipe do Batalhão de Força Tática na tarde desta segunda-feira (8), durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Congós, em Macapá.

Após receber denúncias sobre intensa movimentação ligada ao tráfico, os policiais realizaram incursões na região e localizaram o suspeito com as características repassadas pelos denunciantes. Ao perceber a chegada da viatura, ele arremessou parte da droga na água e tentou fugir.

A tentativa de escapar durou pouco. O homem foi alcançado pelos militares e, durante a abordagem, diversas porções de maconha foram encontradas com ele. Em seguida, a equipe conseguiu recuperar o material que havia sido jogado na área alagada, constatando que se tratava de cocaína.

A situação ficou ainda pior para o suspeito. Questionado pelos policiais, ele revelou a existência de outro esconderijo utilizado para armazenar entorpecentes. O local, uma área de mata próxima, foi indicado pelo próprio acusado. Lá, os militares encontraram uma sacola contendo mais porções de maconha prontas para comercialização.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CIOSP do Pacoval para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Batalhão de Força Tática: (96) 99157-3131.