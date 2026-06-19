Traficante pula a janela de casa ao avistar a polícia e acaba preso

Suspeito já tinha passagem por tráfico e estava descumprindo medidas impostas pela Justiça

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um traficante reincidente, que estava em liberdade provisória e descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça, voltou a ser preso nesta quinta-feira (18) durante uma ação da Polícia Militar do Amapá, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com a PM, uma equipe da PATAMO, empregada na operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizava patrulhamento pela passarela Portillo de Melo, no bairro Remédios, quando percebeu a atitude suspeita de um homem que, ao notar a aproximação da viatura, saiu correndo e pulou a janela de uma residência na tentativa de escapar da abordagem.

Os policiais conseguiram convencê-lo a retornar à passarela. Durante a revista pessoal, foram encontradas 22 porções de drogas escondidas em um dos bolsos do suspeito.

Questionado sobre a procedência do entorpecente, o indivíduo confessou que estava comercializando drogas no local. Após consulta aos sistemas de segurança, os militares constataram que ele já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

Diante da situação, o acusado foi encaminhado ao Ciosp de Santana.