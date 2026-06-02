Traficante que anunciava munições nas redes sociais é preso

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um homem investigado pela Polícia Civil do Amapá por envolvimento no comércio ilegal de munições foi preso nesta segunda-feira (1º), em Curitiba, no Paraná, durante mais uma fase da Operação Arsenal Invisível.
A investigação aponta que o suspeito integrava um esquema de venda clandestina de munições pela internet e seria responsável por abastecer integrantes do crime organizado. Mesmo longe do Amapá, ele continuava atuando na logística e distribuição do material bélico para diversos compradores.
A prisão é um desdobramento de uma operação realizada em março deste ano, quando a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) desmontou uma rede de comércio ilegal de munições. Na ocasião, foram presos um policial militar aposentado, uma funcionária de uma loja de artigos militares e um homem apontado como intermediário no repasse das munições para criminosos.
Segundo a Polícia Civil, as investigações revelaram que o esquema continuava funcionando e que o suspeito preso no Paraná seguia anunciando munições em redes sociais, mantendo ativa a cadeia de distribuição clandestina.
A ação contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Polícia Civil do Paraná, dentro da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas e Munições.
O investigado permanece à disposição da Justiça paranaense enquanto as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.