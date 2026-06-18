UBSs revitalizadas são entregues à população no município de Amapá

Emenda do deputado Dorinaldo Malafaia garantiu investimento de R$ 1 milhão para melhorias em quatro unidades de saúde

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De Macapá (AP)

A população do município de Amapá passou a contar nesta terça-feira (16) com duas Unidades Básicas de Saúde revitalizadas. As UBSs Calafate e Neucira foram recuperadas com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que garantiu investimentos para fortalecer a atenção básica no município.

As obras foram executadas pela gestão da prefeita Kelley Lobato (União) e fazem parte de um conjunto de quatro unidades contempladas com R$ 1 milhão em recursos destinados por Dorinaldo. O parlamentar participou da agenda de entrega ao lado da prefeita, destacando a importância dos investimentos na saúde pública do município.

Além da revitalização da estrutura física, a UBS Neucira recebeu equipamentos para os consultórios odontológicos por meio de recursos da deputada estadual Dayse Marques. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

As unidades entregues nesta semana devem atender moradores de diferentes regiões do município. A UBS Calafate, por exemplo, também será referência para as comunidades do Juncal, Rasa e localidades próximas. Outras duas unidades, Sucuriju e Vista Alegre, ainda serão revitalizadas com os recursos já destinados pela emenda parlamentar.