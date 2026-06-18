CONGÓS

Último foragido de assalto violento é capturado após luta corporal com a polícia

18, junho, 2026
Prisões anteriores ajudaram a localizar o suspeito que estava escondido desde abril
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Depois de meses foragido, um dos suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por um violento assalto a uma residência em Macapá foi capturado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (17), no bairro Congós, na zona sul da capital. O investigado, de 19 anos, ainda tentou escapar da prisão e entrou em luta corporal com os agentes, mas acabou dominado.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o grupo criminoso invadiu uma casa armados, aterrorizou os moradores, praticou agressões e roubou diversos objetos. A ação desencadeou uma operação que já resultou na prisão de vários envolvidos.

Segundo o delegado Bruno Braz, um dos criminosos foi preso em flagrante logo após o roubo, permitindo o avanço das investigações. Ao longo dos meses, a polícia identificou e capturou outros integrantes da organização, incluindo mandantes, informantes e executores.

Captura encerra a caçada ao último investigado pelo assalto. Imagens: divulgação

O último alvo da operação estava escondido desde abril. Ao perceber a chegada dos policiais para cumprir o mandado de prisão temporária, tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido e algemado.

Após audiência de custódia, o acusado será encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar possíveis conexões da quadrilha com outros crimes patrimoniais na capital.

Seles Nafes
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