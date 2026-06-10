Veja como funciona o aplicativo que conecta pacientes a 35 especialidades médicas

Ferramenta viabilizada com recursos destinados por Acácio Favacho permite atendimento remoto e acesso a serviços médicos pelo celular.

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Brasília (DF)

Moradores dos 16 municípios do Amapá já podem acessar consultas com médicos especialistas sem precisar sair de casa. A ferramenta utilizada é o aplicativo Amapá Consultas, plataforma central do programa Saúde da Gente Digital, do Governo do Estado, viabilizado por meio de recursos destinados pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB). O sistema passou recentemente por atualização e já está totalmente operacional para atender a população.

“Essa medida é fundamental porque garante atendimento de qualidade para quem mora longe dos hospitais e precisa de médicos especialistas. É a tecnologia humanizando a saúde e cuidando de quem mais precisa”, destacou o parlamentar.

O acesso ao sistema é simples. O primeiro passo é baixar gratuitamente o aplicativo Amapá Consultas na Google Play Store ou na App Store. Depois da instalação, o usuário deve abrir a plataforma, realizar um cadastro inicial, criar uma senha de acesso e preencher os dados pessoais solicitados pelo sistema. Após essa etapa, o aplicativo libera automaticamente as opções de solicitação de atendimento e agendamento de consultas.

Veja como começar a usar:

1. Baixe o App: Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou App Store) e pesquise por “Amapá Consultas”.

2. Cadastro Inicial: Após instalar, abra o aplicativo e realize o cadastro inicial, criando uma senha de acesso segura.

3. Dados Pessoais: Preencha os seus dados pessoais solicitados na tela.

4. Pronto para Usar: Com o cadastro finalizado, o sistema liberará a tela inicial. O usuário visualizará imediatamente abas como “Solicitar atendimento” e “Agendar consultas”.

Além de marcar consultas, a nova versão do aplicativo oferece uma série de serviços adicionais. Pelo celular, o cidadão pode acompanhar o histórico completo de atendimentos, verificar consultas agendadas, acessar guias de exames, consultar encaminhamentos médicos e utilizar outros recursos integrados à plataforma. A recomendação é manter as notificações ativadas para não perder avisos importantes sobre datas e horários dos atendimentos.

A chegada do Saúde da Gente Digital representa um avanço especialmente para moradores de comunidades rurais, ribeirinhas e localidades mais isoladas do estado. Atualmente, a plataforma oferece acesso a 35 especialidades médicas e funciona 24 horas por dia. Para ampliar o alcance do programa, o Governo do Estado apresentou a ferramenta aos prefeitos dos 16 municípios amapaenses.