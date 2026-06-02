NOVO ESPAÇO DE LAZER E CULTURA

Veja os horários de funcionamento do Parque Residência

2, junho, 2026
Foto: Secom
Complexo abre ao público com atividades durante o dia e à noite
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De Macapá (AP)

Quem quiser conhecer o novo Parque Residência, em Macapá, já pode se programar. O espaço funciona de terça-feira a domingo, sempre das 9h às 22h, com entrada gratuita para o público. As salas de exposição e museu, que reúnem parte da história e da memória do Amapá, ficam abertas das 9h às 17h. Já a área comercial segue até as 23h, enquanto o restaurante funciona em horário estendido, das 9h à 1h da madrugada.

O complexo fecha às segundas-feiras para serviços de manutenção e conservação, mas o cronograma pode sofrer alterações em datas especiais ou durante programações específicas.

Inaugurado recentemente no Centro de Macapá, o Parque Residência reúne espaços de lazer, gastronomia, cultura e convivência, e rapidamente se tornou um dos novos pontos de encontro da capital.

Confira os horários:

* Parque Residência: terça a domingo, das 9h às 22h;
* Salas de exposição e museu: terça a domingo, das 9h às 17h;
* Área comercial: terça a domingo, das 9h às 23h;
* Restaurante: terça a domingo, das 9h à 1h;
* Segunda-feira: fechado para manutenção.

Seles Nafes
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