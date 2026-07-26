“A idade envelhece o corpo, não a alma”: Dona Antônia celebra a vida ao som do samba

Programação gratuita reuniu música, atividades para crianças e feira de empreendedores no Parque Residência

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Aos 73 anos, Maria Antônia Peixoto (foto de capa) sabe que a alegria não tem idade. No último sábado (25), ela foi uma das pessoas que ocuparam o Parque Residência, em Macapá, para acompanhar o Festival Energia de Verão. Entre músicas, passos de dança e sorrisos, ela mostrou que disposição e vontade de viver permanecem presentes com o passar dos anos.

“Eu acho que quem envelhece é o meu cabelo e o meu corpo. A minha alma, a minha mente, o meu coração, o meu ser… não envelhecem nunca. Eu danço tudo que dá para dançar: carimbó, bolero, tudo que tu imaginar que me faz bem eu faço”, contou.

Para ela, participar da iniciativa é uma forma de manter a convivência, a diversão e a valorização das pessoas da melhor idade.

“Isso é muito bom, muito bom mesmo. Valoriza a nossa idade. A gente vem, dança, brinca, se diverte com tranquilidade e segurança. Muito bom”, afirmou.

A história de Maria Antônia representa o clima que tomou conta do local durante a programação. O festival reuniu apresentações musicais, atividades recreativas, feira de empreendedores e espaços de convivência em uma agenda pensada para o período de férias.

No palco, o público acompanhou apresentações de grupos que movimentam a cena musical do Amapá, como Pegada de Gorila, Nosso Tom — diretamente de Belém — e Bruno Castro.

Para o cantor amapaense Zeca Mazagão, participar do evento foi uma oportunidade de fortalecer a produção artística local.

“É uma satisfação imensa fazer parte desse projeto, que valoriza a cultura e os artistas locais. O Pegada de Gorila tem seis anos de trabalho, levando muito samba para o público”, destacou.

Além da programação musical, o festival contou com atividades recreativas para crianças, com oficinas e brincadeiras, criando uma opção de entretenimento para os pequenos enquanto pais e responsáveis aproveitavam os shows.

A iniciativa também abriu espaço para empreendedores locais, com uma feira formada por artesãos e pequenos negócios selecionados pela Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (SETE).

No local, o público teve a oportunidade de conhecer produtos autorais e trabalhos desenvolvidos por empreendedores amapaenses, fortalecendo a economia criativa e incentivando a circulação de renda no estado.

Segundo Marcelle Nunes, Executiva de Comunicação e Marketing do Grupo Equatorial no Amapá, o festival foi pensado para oferecer uma programação diversificada durante as férias.

“A gente pensou em uma programação para as famílias de Macapá e de Belém, trazendo cultura, entretenimento e valorização dos artistas locais. Temos também uma agenda voltada para crianças, uma feira de empreendedores e uma programação musical com artistas que fazem parte da história cultural da cidade”, explicou.

O projeto conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Pará e do Governo do Amapá, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e da Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo.

Promovido pelo Em Cena Produções, com patrocínio master do Grupo Equatorial, o Festival Energia de Verão encerra sua programação no próximo sábado (1º de agosto), no Parque Residência, com entrada gratuita.

A última edição começa às 16h30 e terá apresentações de Adail Júnior, Grupo Vou Vivendo, e Pagodelas, encerrando a programação do festival.