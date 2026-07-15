Abandonada pelos filhos, idosa de 82 anos vive acamada, enfrenta doenças e implora por comida

Sem alimentos e equipamentos básicos, Dona Lourdes depende da solidariedade para enfrentar a rotina de dificuldades

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma realidade de dor, abandono e extrema necessidade. Esse é o cenário em que vive a idosa Lourdes Castelo da Silva, de 82 anos. Natural da comunidade de Furo Grande, em Breves (PA), ela mudou-se para a capital amapaense há mais de 40 anos. Hoje, residindo no bairro Brasil Novo, na Zona Norte de Macapá, Dona Lourdes enfrenta o momento mais delicado de sua vida, agravado pela ausência dos filhos biológicos e pela falta de mantimentos básicos.

A idosa teve quatro filhos biológicos. Uma já faleceu e os outros três desapareceram, deixando a mãe à própria sorte. Quem assumiu a missão de cuidar dela foi Marcos, seu filho de criação, que hoje vive exclusivamente em função de garantir o mínimo de amparo à mãe adotiva.

Dona Lourdes passa 24 horas por dia deitada. O corpo debilitado é reflexo de diagnósticos de diabetes, hipertensão arterial, artrose e sérias dificuldades de locomoção, que pioraram drasticamente após uma queda recente.

Na cabeceira da cama, uma corda amarrada serve como apoio para que ela consiga se erguer.

“Me sinto totalmente inválida. Quando eu quero me levantar, eu me puxo nessa corda. Depois que eu caí e feri os meus pés, fiquei desse jeito. Sinto dores todo dia e toda hora, só durmo com remédio controlado”, relatou a idosa, emocionada.

A tristeza pelo abandono familiar é outra dor que Dona Lourdes carrega diariamente.

“É horrível ser humilhada e esquecida pelos próprios filhos depois de já ter ajudado tanto. Parece que eu tenho uma doença contagiosa”, desabafou.

A situação financeira da casa é crítica. O valor da aposentadoria recebida por Dona Lourdes é quase totalmente consumido pela compra de medicamentos e consultas médicas particulares, realizadas quando a saúde pública não consegue suprir a urgência.

Na cozinha, a realidade é desoladora: a despensa está vazia e há pouquíssimos mantimentos na geladeira. A alimentação tem sido básica e insuficiente para os cuidados de saúde que a idosa necessita.

Além de comida, Dona Lourdes precisa de roupas básicas (como camisolas), meias e, urgentemente, de uma nova cadeira de rodas e uma cadeira de banho, já que os equipamentos antigos estão quebrados e sem pneus, impedindo até mesmo que ela saia ao quintal.

Como ajudar

Diante da urgência e pelo fato de o telefone do filho de criação estar com vírus, a idosa não possui chave Pix própria. Como já realizado pelo portal em outras ações sociais de credibilidade, a reportagem disponibiliza uma conta para a arrecadação que será repassado integralmente à família. Posteriormente, o Portal SelesNafes.com fará uma nova matéria registrando a entrega das doações.

* Chave Pix (Celular): 02169104208

* Nome do titular: Rodrigo Monteiro

Para aqueles que preferem entregar mantimentos, roupas, fraldas ou equipamentos de locomoção diretamente à idosa, o endereço é:

* Endereço: Rua Piçarreira, nº 1331 – Bairro Brasil Novo, Macapá – AP.

Qualquer gesto de solidariedade fará a diferença para devolver a dignidade e aliviar o sofrimento de Dona Lourdes e de seu filho Marcos.