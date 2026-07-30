Acácio anuncia construção da 1ª praça sensorial para autistas e crianças com deficiência

Macapá (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (30), a destinação de R$ 2,8 milhões para a construção da primeira praça neurosensorial do Amapá, um espaço voltado à inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência. O recurso foi repassado à Prefeitura de Macapá por meio de emenda parlamentar na modalidade de Transferência Especial.

O parque será construído no bairro da Fazendinha, na zona sul da capital, com estrutura moderna e totalmente acessível. O projeto prevê ambientes planejados para proporcionar experiências sensoriais seguras, promovendo lazer, convivência e desenvolvimento para crianças e suas famílias.

Segundo Acácio Favacho, a iniciativa busca oferecer um espaço público que acolha a diversidade e garanta mais dignidade às famílias que convivem diariamente com o autismo. O parlamentar afirmou que cidades inclusivas precisam investir em equipamentos preparados para atender às necessidades desse público. Veja como funciona uma praça semelhante em Minas Gerais.

A implantação do parque ganha relevância diante dos dados do Censo 2022 do IBGE, divulgados em 2025, que apontam a existência de cerca de 11 mil pessoas diagnosticadas com TEA no Amapá, o equivalente a 1,5% da população. O estado ocupa a segunda maior proporção de pessoas com autismo do país, atrás apenas do Acre, com maior concentração de diagnósticos entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos.

Com os recursos já liberados, a expectativa é que a Prefeitura de Macapá inicie as obras nos próximos meses. A proposta é que a praça se torne um marco de acessibilidade e inclusão social, ampliando os espaços públicos adaptados e fortalecendo o atendimento às pessoas com deficiência na capital.