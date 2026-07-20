Acácio fala sobre disputar o Senado, energia solar, ‘pix do tênis’ e afirma: ‘meu lado é do povo’

Pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado, o parlamentar explicou como está garantindo que toda criança ou adolescente possa comprar um tênis

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Por SELES NAFES, De Macapá (AP)

Aos 43 anos e com uma carreira política consolidada, o deputado federal e presidente do MDB no Amapá, Acácio Favacho, poderia disputar a reeleição com tranquilidade. Mesmo assim, decidiu encarar um desafio maior: concorrer a uma das duas vagas ao Senado nas eleições deste ano. Em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, gravada no estúdio montado para a campanha, o parlamentar afirmou que seu projeto para o Senado nunca esteve condicionado ao apoio de nenhum dos principais grupos políticos que disputam o Palácio do Setentrião. Experiente, ele avalia que a vinculação permanente a grupos pode representar riscos para qualquer político.

“Não sou A nem B, sou do povo”, resumiu Favacho ao explicar a posição que pretende adotar durante a campanha.

Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a Transposição — já aprovada —, o deputado também falou sobre outras pautas que pretende defender. Criador do Saúde da Gente Digital, ele adiantou que vai continuar investindo em energia solar para condomínios populares, no programa Habita Amapá (de financiamento da casa própria) e a criação do chamado “Pix do Tênis”, iniciativa destinada a garantir calçados para crianças e adolescentes.

Ficha técnica

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior