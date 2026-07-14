Acamp’s 2026 reunirá jovens em 5 dias de aventura, lazer e espiritualidade

Evento será realizado de 22 a 26 de julho, no Buriti Ecopark, com programação voltada para adolescentes de 13 a 17 anos

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Macapá (AP)

Estão abertas as inscrições para o Acampamento de Jovens Shalom (Acamp’s) 2026, que será realizado entre os dias 22 e 26 de julho, no Buriti Ecopark, localizado na BR-210, Km 48, em Macapá. Voltado para adolescentes e jovens de 13 a 17 anos, o evento promete cinco dias de atividades que unem lazer, esportes, convivência, formação humana e espiritualidade durante o período de férias escolares. Para se inscrever basta clicar aqui.

Criado em 1989, em Fortaleza (CE), o Acamp’s se consolidou como uma das principais iniciativas da Comunidade Católica Shalom para o público jovem. Ao longo de mais de três décadas, o evento passou a ser realizado em diversas cidades brasileiras e também em países onde a comunidade está presente, como França, Hungria, Itália e Uruguai. Neste ano, a programação integra as comemorações pelos 44 anos da Comunidade Católica Shalom.

Em Macapá, a primeira edição do Acamp’s aconteceu em 2009, fruto de uma ação conjunta entre a Pastoral do Menor e a Comunidade Shalom. Na época, a Pastoral ficou responsável pela estrutura do evento, enquanto a Comunidade conduziru a programação e as atividades. Para a edição de 2026, a expectativa é reunir cerca de 200 jovens.

Durante o acampamento, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, com esportes radicais, gincanas, apresentações artísticas, oficinas, palestras, shows, celebrações eucarísticas, momentos de adoração e atividades voltadas à promoção da amizade, da solidariedade e da Cultura da Paz.

Segundo a organização, a proposta vai além de um simples acampamento de férias. O objetivo é proporcionar uma experiência de desenvolvimento integral, incentivando o protagonismo juvenil, a convivência saudável e o fortalecimento dos valores cristãos por meio da fé.

A inscrição dá direito ao transporte de ida e volta, alimentação durante todo o evento e hospedagem em área de camping. Os participantes devem levar barraca, colchão inflável, colchonete ou rede com cordas. O valor da inscrição varia conforme o lote disponível, até o preenchimento das vagas.

Para se inscrever basta clicar aqui.