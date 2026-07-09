Acidentes em sequência na Rodovia Norte-Sul terminam com morte de ciclista

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito envolvendo vários veículos em um efeito dominó terminou com a morte de um ciclista de 43 anos no fim da tarde desta quarta-feira (8), na Rodovia Norte-Sul, em Macapá. A colisão ocorreu no segundo retorno da via, nas proximidades do bairro Alvorada, no sentido da zona norte. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Francinaldo Barreto de Melo, que conduzia uma bicicleta amarela. Ele sofreu ferimentos graves, foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência (HE), mas não resistiu.

O acidente também envolveu uma motocicleta de placa SAL9B62, conduzida por Ediel Aranha Pimentel, que transportava o passageiro Martin Euler Tavares da Silva Lima. Ambos sofreram escoriações leves e dispensaram atendimento hospitalar.

Também se envolveram na colisão um Fiat Uno, conduzido por Carlos Eduardo Coelho da Silva; um veículo oficial dirigido pelo policial civil Raimundo Queiroz Rocha; e uma motoneta Shineray, pilotada por Nadiel Vaz Costa, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Emergência.

Durante a fiscalização, a motocicleta de placa SAL9B62 foi autuada por estar com o licenciamento vencido desde 2023, conforme prevê o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Todos os condutores realizaram o teste do bafômetro, e os resultados foram negativos para consumo de álcool. A Polícia Científica realizou a perícia no local do acidente. Em seguida, a equipe policial foi ao Hospital de Emergência, onde recebeu a confirmação da morte de Francinaldo Barreto de Melo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (DECT), que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente e pela adoção das medidas legais cabíveis.