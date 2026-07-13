Acusado de matar a filha de 1 ano asfixiada é preso em casa abandonada

Homem era procurado desde fevereiro de 2025 e foi localizado pela Polícia Militar em uma casa no município de Uruará

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A divulgação do caso pelo Portal SN foi seguida pela prisão do foragido Antônio José da Silva, apontado como principal suspeito de matar a própria filha, uma bebê de apenas 1 ano e 5 meses, em Macapá. Ele foi capturado na manhã desta segunda-feira (13) por policiais militares do Pará, no município de Uruará, no sudoeste do estado. Contra Antônio havia um mandado de prisão preventiva expedido em fevereiro de 2025 pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá, com validade até 2044. O inquérito é conduzido pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Amapá.

Segundo a Polícia Militar do Pará, por volta das 11h45, uma denúncia anônima informou que um homem procurado pela Justiça estava escondido em uma casa abandonada localizada no Travessão do Zero, na zona rural de Uruará.

Os policiais militares Dantas e Nascimento seguiram até o endereço e cercaram o imóvel, situado em uma área de difícil acesso e cercada por árvores. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida.

Após a abordagem, os militares confirmaram que se tratava de Antônio José da Silva, alvo de mandado de prisão preventiva por homicídio ocorrido em Macapá. Devido ao risco de fuga, ele foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Uruará, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso

A bebê foi encontrada morta na manhã de 31 de julho de 2024, na residência da família, no bairro Infraero, na zona norte de Macapá. Inicialmente, Antônio afirmou à polícia que a filha havia chorado bastante durante a noite, que lhe deu banho para acalmá-la e que, ao retornar para casa na manhã seguinte, encontrou a criança sem vida, despida e com espuma saindo pela boca e pelo nariz.

As investigações da DHPP, porém, apontaram diversas contradições nos depoimentos do suspeito e revelaram um histórico de violência doméstica e constantes discussões no ambiente familiar, conforme relatos de vizinhos e da mãe da criança.

O laudo da Polícia Científica concluiu que a causa da morte foi asfixia mecânica por sufocamento, descartando a hipótese de morte natural. Com o avanço das investigações e o surgimento de indícios de autoria, a Justiça decretou a prisão preventiva de Antônio José da Silva. Antes de ser localizado, ele fugiu e permaneceu foragido por vários meses, até ser encontrado no interior do Pará.

A Polícia Civil do Amapá deverá solicitar a transferência do preso para o estado, onde ele responderá ao processo por homicídio triplamente qualificado.