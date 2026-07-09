Adolescente morto em confronto era suspeito de homicídios e roubos

Polícia afirma que adolescente acumulava 25 procedimentos por homicídios, roubos, tráfico e porte ilegal de armas

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um adolescente apontado pela polícia como envolvido em ao menos 25 procedimentos relacionados a homicídios, roubos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma morreu durante uma intervenção policial na madrugada desta quinta-feira (9), em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá. A ação foi coordenada pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), pelo 4º Batalhão da Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, um veículo Onix de cor cinza escura estaria sendo utilizado por um grupo suspeito de praticar assaltos em Macapá e que poderia seguir para Santana para um possível confronto com integrantes de um grupo rival. Com base em informações do setor de inteligência da Polícia Civil, as equipes iniciaram buscas e localizaram o carro na Avenida José de Anchieta, no bairro Hospitalidade.

Durante a abordagem, os ocupantes foram orientados a deixar o veículo. De acordo com a versão apresentada pela polícia, um dos passageiros, identificado como Salatiel da Silva Fernandes, tentou fugir armado, entrou no quintal de uma residência e houve troca de tiros. O adolescente foi baleado, recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que Salatiel era suspeito de dezenas de crimes, além de ameaças de morte a policiais. Os demais ocupantes do veículo foram identificados como Carlos Daniel Pinheiro Rocha, Ikaro Lobato Mendes e Alisson Rodrigues Serrão.

Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver, uma pistola, munições, celulares, joias e outros objetos. Segundo a Polícia Civil, parte do material pode ser proveniente de crimes recentes registrados em Macapá. Os três suspeitos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.