Agressor com faca é parado a tiros por policial penal

Ocorrência começou no Terminal Rodoviário de Santana e terminou no bairro Nova Brasília. Foto: Reprodução redes

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Por OLHO DE BOTO, de Santana (AP)

Um homem foi baleado nesta segunda-feira (27) após atacar um idoso com golpes de faca e, em seguida, avançar contra um policial penal que tentava prendê-lo, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. A ocorrência começou no Terminal Rodoviário da cidade e terminou na Travessa Primeiro de Maio, no bairro Nova Brasília.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito feriu um idoso com uma faca dentro do terminal e fugiu logo após a agressão. Um policial penal que presenciou o crime iniciou o acompanhamento do homem e conseguiu localizá-lo poucos minutos depois.

Ao receber voz de prisão, o suspeito desobedeceu à ordem e investiu contra o agente ainda armado com a faca. Diante da agressão e do risco iminente à própria integridade física, o policial penal efetuou dois disparos para conter o ataque.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou os primeiros socorros ao suspeito, que foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Santana. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do município para os procedimentos legais.

No local da ocorrência, equipes da Rádio Patrulha do 4º Batalhão da Polícia Militar apreenderam a faca utilizada pelo suspeito, que possui lâmina curta e cabo de madeira. O idoso ferido no terminal também recebeu atendimento médico.

As circunstâncias da agressão e a motivação do ataque serão apuradas pela Polícia Civil.