Alliny e Jaime aceleram aparições públicas e mostram união em chapa ao Senado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A poucos dias de terem a chapa homologada pelo União Brasil, a deputada estadual Alliny Serrão e o empresário Jaime Nunes (1º suplente) turbinaram as agendas conjuntas na briga por uma das duas vagas ao Senado nas eleições deste ano. A primeira aparição ocorreu no encerramento da tradicional Festa de São Tiago, em Mazagão Velho, onde a dupla buscou reforçar a imagem de unidade e sintonia política.

Ao lado do primeiro suplente, Alliny percorreu a programação da maior manifestação cultural e religiosa do Amapá, conversou com moradores e visitantes e defendeu investimentos para transformar a festa em um vetor ainda mais forte de desenvolvimento econômico por meio do turismo. A pré-candidata afirmou que preservar a tradição também significa gerar oportunidades de emprego e renda para a população.

Jaime Nunes, um dos principais nomes do empresariado amapaense, reforçou o discurso de parceria e destacou que pretende contribuir para projetos voltados ao crescimento do estado. Em uma publicação nas redes sociais, fez questão de demonstrar entusiasmo com a composição.

“Estou muito feliz em estar caminhando ao seu lado”, declarou o empresário ao lado de Alliny.

A resposta da pré-candidata veio na mesma sintonia. Desde que anunciou Jaime como primeiro suplente, Alliny tem ressaltado que a experiência empresarial dele agrega à chapa uma visão voltada ao desenvolvimento econômico, enquanto ela pretende levar ao Senado a experiência acumulada na Assembleia Legislativa.

A presença conjunta em Mazagão Velho também foi interpretada por aliados como o início de uma estratégia para ampliar a presença da chapa em todas as regiões do estado. A avaliação é de que a combinação entre a liderança política de Alliny e a influência de Jaime junto ao setor produtivo pode ampliar o alcance eleitoral da candidatura.