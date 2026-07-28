Amapaense morre ao voltar do trabalho em SC; motorista é procurado

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A amapaense Jessyane da Silva e Silva, de 32 anos, morreu na noite de domingo (26) após um grave acidente de trânsito na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis (SC). Mãe solo de um menino de 1 ano e 8 meses, ela voltava do trabalho para casa em uma corrida de mototáxi por aplicativo quando a motocicleta em que estava foi atingida por um carro em um cruzamento da via.

Segundo a Polícia Militar e relatos de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 21h35, em frente à Praça Governador Celso Ramos. O mototaxista atravessava o cruzamento para acessar a Rua Frei Caneca quando foi atingido pelo automóvel que, conforme testemunhas ouvidas pela polícia, teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade.

Com a força da colisão, Jessyane e o motociclista foram arremessados. A passageira morreu ainda no local. O condutor da motocicleta sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), fratura exposta e outras lesões graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Celso Ramos, onde permanece internado.

Melhores oportunidades

Jessyane havia se mudado para Florianópolis em 2020 com a família em busca de melhores oportunidades. Ela trabalhava como vendedora em uma loja do Shopping Vila Romana e havia acabado de sair do expediente quando solicitou a corrida para voltar para casa. A jovem deixa um filho de apenas 1 ano e 8 meses.

O motorista do carro, identificado por parte da imprensa catarinense como o cabeleireiro Wagner Rodrigues Trindade, proprietário de um salão de beleza em Florianópolis, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, segundo testemunhas e informações da Polícia Militar. Ele teria abandonado o veículo e deixado o local a pé antes da chegada das equipes de resgate. Até a publicação desta reportagem, não havia se apresentado às autoridades. Após a repercussão do caso, suas redes sociais foram desativadas e ele continuava sendo procurado pela polícia.

Pessoas que estavam no carro afirmaram à imprensa que o motorista deixou o local por estar abalado emocionalmente após o acidente. Essa é a versão apresentada pelos ocupantes do veículo. Já testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o automóvel avançou o sinal vermelho e atingiu a motocicleta em alta velocidade. A dinâmica do acidente e as responsabilidades pelo caso seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

A morte de Jessyane provocou grande comoção entre familiares e amigos, tanto em Santa Catarina quanto no Amapá. Nas redes sociais, parentes das famílias Bacelar e Brandão lamentaram a perda da jovem e pediram justiça.

“Era uma mulher batalhadora, que saiu do Amapá em busca de uma vida melhor e trabalhava para criar o filho. Hoje, a família está com o coração em pedaços e espera que o caso seja esclarecido e que haja responsabilização de quem for considerado responsável pela Justiça”, escreveu um familiar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, que apura as circunstâncias do acidente e a eventual responsabilização criminal do motorista.