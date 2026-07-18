Após 2 anos de furtos e vandalismo: PMM anuncia volta de vigilantes e monitoramento nas escolas

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pela Secretaria de Educação do município após atos de destruição na escola Raimundo Alencar, no Laurinho Banha

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Por SELES NAFES, de Macapá

Desde que o monitoramento eletrônico foi retirado das escolas municipais, em outubro de 2025, durante a gestão do ex-prefeito Antônio Furlan, alunos, professores e servidores das unidades localizadas nas chamadas “zonas vermelhas”, bairros com maior incidência de criminalidade, passaram a conviver com o medo e uma sequência de furtos e atos de vandalismo. Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Macapá anunciou o retorno da vigilância armada e do monitoramento eletrônico nas escolas da rede municipal.

A informação foi confirmada pela secretária municipal de Educação, Karina Alfaia, durante visita à Escola Municipal Raimundo Alencar, no bairro Laurindo Banha, zona sul da capital. A unidade foi tema de reportagem do Portal SelesNafes.Com, que mostrou os sucessivos furtos e a destruição do patrimônio público. Nesta sexta-feira, a equipe do Portal SN voltou ao local e encontrou novos sinais de vandalismo: salas depredadas, pichação, cortinas, bebedouros e lâmpadas furtadas e, em um dos episódios mais revoltantes, criminosos chegaram a defecar sobre a mesa de um professor.

Na parte de trás da escola, o alambrado foi derrubado, deixando a unidade completamente vulnerável à entrada de invasores. O trecho fica a poucos metros de uma pequena “cracolândia”, onde usuários de drogas permanecem diariamente, agravando a sensação de insegurança de estudantes e profissionais da educação.

Segundo a secretária, escolas situadas em áreas consideradas mais críticas, como a Raimundo Alencar, voltarão a contar com vigilantes armados. As demais unidades da rede serão contempladas com monitoramento eletrônico e rondas da Guarda Civil Municipal (GCM).

A expectativa da Prefeitura é concluir a contratação das empresas responsáveis pelo serviço até o início de agosto, quando o novo sistema de segurança deverá começar a funcionar, reforçando a proteção do patrimônio público e oferecendo mais tranquilidade à comunidade escolar.