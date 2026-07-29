Após abusos, Porto do Povo proíbe máquinas pesadas na estrutura de embarque e desembarque

Trator de dezenas de toneladas avança sobre passarela projetada para suportar veículos mais leves e cargas; DNIT restringiu acesso de equipamentos acima da capacidade estrutural

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

A repercussão das imagens que flagraram o desembarque de duas máquinas pesadas no Porto IP4, conhecido como ‘Porto do Povo’, em Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá, resultou na adoção de medidas mais rigorosas para disciplinar o uso da estrutura. O episódio ganhou grande visibilidade nas redes sociais e gerou preocupações com a segurança e integridade da estrutura.

O DNIT, responsável pela administração do porto, endureceu a fiscalização no acesso de veículos. Entre as principais mudanças está a limitação do fluxo simultâneo para apenas dois caminhões por vez, medida que busca reduzir a sobrecarga na estrutura. Antes, o acesso era mais flexível, permitindo a circulação simultânea de um número maior de veículos.

Outra determinação importante foi a proibição do embarque e desembarque de máquinas pesadas. De acordo com as novas regras, esse tipo de equipamento é incompatível com a capacidade estrutural do porto e foi apontado como um dos principais fatores de risco para danos à infraestrutura. Além disso, passaram a valer critérios técnicos mais rígidos para o tráfego, como altura máxima de 4,40 metros e limite de até 30 toneladas por veículo. Placas informativas também foram instaladas no local.

Construído com R$ 27 milhões indicados pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), o Porto do Povo foi inaugurado em março e opera diariamente com intenso fluxo de embarcações de pequeno, médio e grande porte, principalmente no atendimento a ribeirinhos.

Trabalhadores e usuários do porto cobraram providências das autoridades responsáveis, destacando os possíveis prejuízos ao patrimônio público recém-inaugurado. Com a implementação das novas regras, a expectativa é de que a operação do porto seja reorganizada, garantindo maior controle sobre as atividades e evitando novos danos à estrutura. Sobre o episódio envolvendo o uso de máquinas pesadas, o DNIT emitiu a seguinte nota:

Nota à Imprensa

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que tomou conhecimento da passagem irregular de uma retroescavadeira nas dependências do Porto IP4.

Assim que teve ciência do ocorrido, o DNIT adotou imediatamente todas as medidas cabíveis para impedir que situações semelhantes voltem a acontecer, reforçando os procedimentos de controle e fiscalização relacionados à operação do porto.

O DNIT ressalta que o Porto IP4 permanece em pleno funcionamento, com suas operações ocorrendo normalmente. Destaca, ainda, que a operação e a manutenção da unidade são realizadas por empresa contratada por meio de regular processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente.

O órgão reafirma seu compromisso com a segurança, a legalidade e a adequada gestão da infraestrutura portuária, mantendo o acompanhamento permanente das operações para garantir a prestação dos serviços à população.”