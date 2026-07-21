Após botos aparecerem mortos no Amazonas, caso intriga moradores e autoridades

Animais foram localizados às margens do rio e não apresentavam marcas aparentes de ferimentos provocados por redes ou embarcações

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A análise de um especialista do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) poderá ajudar a esclarecer a morte de dois botos-cor-de-rosa encontrados às margens do rio Amazonas, em Macapá. Os animais, uma fêmea adulta e um filhote, foram localizados na manhã da última segunda-feira (20), na área conhecida como Prainha, próxima ao bairro Vale Verde.

O caso mobilizou equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, que seguiram até o local em uma embarcação após serem avisadas sobre a presença dos animais. A região, de mata e difícil acesso, fica próxima à divisa entre os bairros Vale Verde e Araxá. Os botos foram retirados do local e encaminhados para análise.

Segundo o especialista do IEPA Roginey Silva, uma das hipóteses iniciais é de que os animais tenham morrido durante o parto. A fêmea teria cerca de 2,5 metros de comprimento e estava próxima ao filhote. Os animais não apresentavam marcas aparentes que indicassem ferimentos provocados por malhadeiras ou colisões com embarcações.

“Inicialmente, há a possibilidade de esses animais terem morrido na hora do parto. É necessária uma análise mais aprofundada e uma necropsia, que poderá apontar a causa das mortes”, explicou Roginey Silva.