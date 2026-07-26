Após cerol deixar vítima com os dois olhos cortados, fiscalização é intensificada em Oiapoque

12º Batalhão vai reforçar abordagens contra o uso, porte e comercialização de linhas cortantes no município

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De Macapá (AP)

O uso de cerol e linha chilena voltou a ser alvo de fiscalização em diferentes pontos de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. A medida foi intensificada após registros de acidentes graves provocados por linhas cortantes, incluindo o caso de uma vítima que teve os dois olhos cortados.

A ação é realizada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar, que passou a reforçar as abordagens para combater o uso, o porte e a comercialização desses materiais. As linhas representam risco principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres, que podem ser atingidos de forma repentina enquanto circulam pelas ruas.

“Por isso começamos as ações repressivas. Por conta de diversos casos concretos de acidentes com linha chilena nós estamos atuando tanto nas ações educativas quanto repressivas”, afirmou o subcomandante do 12º BPM, major Uesclei.

Durante as fiscalizações, cerol e linha chilena encontrados devem ser apreendidos. Dependendo da situação, os responsáveis podem ser encaminhados à autoridade policial e responder criminalmente quando a conduta resultar em exposição de pessoas ao perigo, lesões corporais ou outros crimes.

Além dos cortes, o uso de linhas com materiais cortantes pode provocar ferimentos graves e permanentes. Por isso, a orientação é utilizar apenas linhas convencionais e evitar qualquer produto que possa transformar pipas em uma ameaça para quem circula pelas vias públicas. Denúncias sobre o uso ou a comercialização de cerol e linha chilena podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone (96) 98102-7275.