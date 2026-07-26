RISCO NAS RUAS

Após cerol deixar vítima com os dois olhos cortados, fiscalização é intensificada em Oiapoque

26, julho, 2026
12º Batalhão vai reforçar abordagens contra o uso, porte e comercialização de linhas cortantes no município
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De Macapá (AP)

O uso de cerol e linha chilena voltou a ser alvo de fiscalização em diferentes pontos de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. A medida foi intensificada após registros de acidentes graves provocados por linhas cortantes, incluindo o caso de uma vítima que teve os dois olhos cortados.

A ação é realizada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar, que passou a reforçar as abordagens para combater o uso, o porte e a comercialização desses materiais. As linhas representam risco principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres, que podem ser atingidos de forma repentina enquanto circulam pelas ruas.

Vítima teve os dois olhos cortados por linha com cerol. Fotos: divulgação

“Por isso começamos as ações repressivas. Por conta de diversos casos concretos de acidentes com linha chilena nós estamos atuando tanto nas ações educativas quanto repressivas”, afirmou o subcomandante do 12º BPM, major Uesclei.

Durante as fiscalizações, cerol e linha chilena encontrados devem ser apreendidos. Dependendo da situação, os responsáveis podem ser encaminhados à autoridade policial e responder criminalmente quando a conduta resultar em exposição de pessoas ao perigo, lesões corporais ou outros crimes.

PM reforça ações educativas e repressivas contra linhas cortantes.

Além dos cortes, o uso de linhas com materiais cortantes pode provocar ferimentos graves e permanentes. Por isso, a orientação é utilizar apenas linhas convencionais e evitar qualquer produto que possa transformar pipas em uma ameaça para quem circula pelas vias públicas. Denúncias sobre o uso ou a comercialização de cerol e linha chilena podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone (96) 98102-7275.

Seles Nafes
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