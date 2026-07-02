Após explosão, mobilização busca salvar cadela com queimaduras graves em Macapá

Animal sofreu queimaduras durante incêndio no bairro Infraero II; casal de idosos tutor também se recupera em casa sob acompanhamento médico.

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Uma campanha nas redes sociais está arrecadando recursos para custear o tratamento da cadela que ficou gravemente ferida durante o incêndio provocado por um vazamento de gás seguido de explosão, ocorrido na zona norte de Macapá. Os tutores do animal, um casal de idosos, também ficaram feridos e se recuperam em casa por recomendação médica, segundo apurou o Portal SN.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, como ambos sofreram queimaduras de segundo grau, os médicos optaram pelo tratamento domiciliar para reduzir o risco de infecções hospitalares. Equipes de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da Prefeitura de Macapá visitam diariamente a residência da família, no bairro Infraero II, para administrar medicamentos e realizar a troca dos curativos.

Além do casal, uma adolescente também ficou ferida na explosão. Entre os animais da casa, apenas uma cadela, de quatro anos, sofreu queimaduras. Os demais cães que vivem no imóvel escaparam sem ferimentos.

“Segundo relatos, a agonia e a dor das queimaduras foram tão grandes que ela não conseguia latir. Os outros cachorros é que fizeram isso, como que pedindo ajuda para ela”, relatou o médico-veterinário Fernando Lucas.

O profissional informou que conseguiu autorização para transferir a cadela para sua clínica na tarde desta quinta-feira (2), onde ela passará por exames mais detalhados. Existe a suspeita de que um dos olhos do animal tenha sido gravemente comprometido pelo fogo.

“Ela não está sendo devidamente tratada e não consegue comer. Mas isso acontece porque não estão processando o alimento dela no liquidificador, que é o correto para esses casos”, explicou o veterinário, que pretende iniciar imediatamente um tratamento mais especializado após a avaliação clínica.

Um pix foi divulgado para quem puder ajudar com qualquer quantia no tratamento da cadela: [email protected].