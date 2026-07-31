PONTE BINACIONAL

Após fim dos vistos para a Guiana, Clécio pede redução do seguro obrigatório

31, julho, 2026
Foto: Ruan Alves
Governador afirma que a abolição da exigência é resultado de articulação iniciada em 2023 e defende redução do seguro obrigatório para veículos brasileiros.
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Oiapoque (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), protagonizou um ato simbólico considerado histórico na manhã desta sexta-feira (31), ao atravessar a Ponte Binacional, que liga Oiapoque à Guiana Francesa, para se encontrar com representantes do governo francês. O gesto ocorreu na véspera do fim da exigência de visto para brasileiros entrarem no território ultramarino francês, medida que passa a valer neste sábado (1º).

Clécio relembrou que, desde o início de sua gestão, em 2023, retomou o diálogo com as autoridades da Guiana Francesa para superar os entraves que impediam a entrada de brasileiros sem visto, como já ocorre em boa parte da Europa, incluindo a França. À época, o governo francês justificava a exigência como uma medida de controle em área de fronteira.

Sexta, 31, Ponte Binacional: Governador criou secretaria para retomar diálogo com a Guiana Francesa em conjunto com o Itamary e o senador Randolfe Rodrigues

Ponte Binacional, entre Oiapoque e Saints Georges

Comitiva do Amapá e do governo brasileiro

Ainda em 2023, o Governo do Amapá criou a Secretaria de Relações Internacionais para atuar em cooperação com o Itamaraty e com o senador Randolfe Rodrigues (PT) nas negociações que resultaram no acordo.

“Restabelecemos a cooperação transfronteiriça entre os povos da Guiana e do Amapá, e a pauta número um sempre foi a abolição do visto. Temos outra pauta ainda, que é a redução do valor do seguro para que possamos pagar um seguro proporcional aos dias que passaremos na Guiana Francesa”, afirmou o governador.

Para cruzar a ponte, são necessários documentos de identificação, como RG, passaporte e comprovante de residência no Brasil, além do pagamento do seguro que é feito no próprio posto aduaneiro na Ponte Binacional.

A cerimônia oficial de fim dos vistos está marcada para amanhã, com a presença do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União)

Seles Nafes
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