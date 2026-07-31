Após fim dos vistos para a Guiana, Clécio pede redução do seguro obrigatório

Por RODRIGO ÍNDIO, de Oiapoque (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), protagonizou um ato simbólico considerado histórico na manhã desta sexta-feira (31), ao atravessar a Ponte Binacional, que liga Oiapoque à Guiana Francesa, para se encontrar com representantes do governo francês. O gesto ocorreu na véspera do fim da exigência de visto para brasileiros entrarem no território ultramarino francês, medida que passa a valer neste sábado (1º).

Clécio relembrou que, desde o início de sua gestão, em 2023, retomou o diálogo com as autoridades da Guiana Francesa para superar os entraves que impediam a entrada de brasileiros sem visto, como já ocorre em boa parte da Europa, incluindo a França. À época, o governo francês justificava a exigência como uma medida de controle em área de fronteira.

Ainda em 2023, o Governo do Amapá criou a Secretaria de Relações Internacionais para atuar em cooperação com o Itamaraty e com o senador Randolfe Rodrigues (PT) nas negociações que resultaram no acordo.