Após quase ter a filha raptada por estranho que oferecia doces, pai desabafa: ‘não durmo direito’

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)
A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentar sequestrar uma criança de apenas 4 anos na zona sul de Macapá, na última terça-feira (14). O caso ocorreu após a mãe da menina denunciar que o suspeito invadiu o quintal da residência, ofereceu doces à criança e tentou convencê-la a acompanhá-lo.
Segundo informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, a menina se assustou, correu para avisar a mãe e o homem fugiu pulando o muro da casa. Com as características repassadas pela família, equipes do 1º Batalhão iniciaram buscas pela região.
Durante as diligências, os policiais localizaram um homem com as mesmas características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda tentou se esconder, mas acabou sendo abordado.
O suspeito foi levado até a presença da menina que o reconheceu como o homem que havia entrado no quintal da residência.
“Ela tomou um susto e confirmou. A roupa ‘batia’ e ela também nunca tinha visto um homem com o cabelo amarrado igual a mãe dele”, comentou o pai, que pediu para não ser identificado.
“A gente está no trabalhando, pensando que está tudo bem na nossa casa, mas tem cara alucinado a ponto de fazer qualquer coisa. Não sei se ele ia vender ela ou abusar. Não tem prova, mas vou atrás de câmeras para mostrar que ele estava aqui. Estou assombrado pelas minhas filhas, aflito e muito revoltado. Eu acordo toda vez para ver como elas estão, se tem algo dentro da casa”, acrescentou.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência e verificar se houve, de fato, uma tentativa de rapto. Por falta de provas, o acusado foi liberado em audiência de custódia.