Após repercussão, Governo revela destino de vagões da Icomi que estavam abandonados

Vagões serão restaurados e antes de virarem atrações turísticas

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Na última terça-feira (7), a retirada de antigos vagões da histórica ferrovia Santana-Serra do Navio da área interna da antiga mineradora Anglo Ferrous, na região portuária de Santana, repercutiu nas redes sociais após a postagem de vídeos gravados por moradores mostrando o transporte das composições. Sobraram especulações sobre um suposto “apagamento da identidade local”. Nesta quarta (8), o governo do Estado revelou o destino dos vagões e os planos para serem transformados em atrações turísticas.

“É com indignação e tristeza que vemos parte da nossa história sendo levada para outro município. […] O trem saía de Santana. Ele faz parte da nossa identidade, da nossa cultura e da história do nosso povo. […] Deixem os vagões em Santana! Respeitem a nossa história”.

A reação reflete o forte laço afetivo da população com a ferrovia, que está inoperante desde 2014, após o desabamento do porto de embarque da mineradora, o que interrompeu as atividades logísticas e produtivas na região.

Os vagões de passageiros e de minério, além da locomotiva, estavam abandonados há mais de uma década, sofrendo com a ação do tempo e sem qualquer tipo de uso ou visitação, por estarem guardados dentro de uma propriedade privada e de acesso restrito. Essa situação foi mostrado pelo Portal SN em junho.

Após muitos questionamentos, o secretário de Transportes do Amapá, Marcos Jucá, esclareceu que a movimentação, na verdade, faz parte de um projeto de salvaguarda e revitalização da memória ferroviária. Longe de ser um descarte ou uma perda, a retirada marca o início de um minucioso processo de restauração de um patrimônio que passará a ter utilidade pública.

O cronograma de transferência começou na semana passada com a retirada do vagão de minério, seguido pelo vagão de passageiros, guinchado nesta última terça-feira. Ambas as estruturas já se encontram no pátio da usina do Estado, onde equipes técnicas iniciam os trabalhos de avaliação e manutenção. Nos próximos dias, a antiga locomotiva, que ainda está na área portuária, também será transportada para o local para receber o mesmo tratamento de restauro.

Visitação

Assim que a recuperação estiver concluída, o maquinário histórico ganhará um destino definitivo e aberto ao público. Os vagões e a locomotiva serão instalados no Parque Residência, localizado no cruzamento da Avenida FAB com a Cândido Mendes, em Macapá. No local, que já conta com uma aeronave em exposição, as peças da antiga ferrovia formarão um memorial vivo.

“A partir do momento em que a gente levar eles para lá, a gente vai ter também os vagões e a locomotiva prontos para a visitação de todos que quiserem ver”, destacou o secretário Marcos Jucá.

A medida visa transformar peças que antes estavam isoladas e inacessíveis em uma área privada em uma atração turística e cultural de todo o estado, garantindo que a história da ferrovia seja, finalmente, celebrada e conhecida pelas novas gerações.