HISTÓRIA DO AMAPÁ

Após repercussão, Governo revela destino de vagões da Icomi que estavam abandonados

8, julho, 2026
Vagões serão restaurados e antes de virarem atrações turísticas
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Na última terça-feira (7), a retirada de antigos vagões da histórica ferrovia Santana-Serra do Navio da área interna da antiga mineradora Anglo Ferrous, na região portuária de Santana, repercutiu nas redes sociais após a postagem de vídeos gravados por moradores mostrando o transporte das composições. Sobraram especulações sobre um suposto “apagamento da identidade local”. Nesta quarta (8), o governo do Estado revelou o destino dos vagões e os planos para serem transformados em atrações turísticas.

“É com indignação e tristeza que vemos parte da nossa história sendo levada para outro município. […] O trem saía de Santana. Ele faz parte da nossa identidade, da nossa cultura e da história do nosso povo. […] Deixem os vagões em Santana! Respeitem a nossa história”.

Remoção dos vagões iniciam na semana passada…

…e terminou ontem

A reação reflete o forte laço afetivo da população com a ferrovia, que está inoperante desde 2014, após o desabamento do porto de embarque da mineradora, o que interrompeu as atividades logísticas e produtivas na região.

Os vagões de passageiros e de minério, além da locomotiva, estavam abandonados há mais de uma década, sofrendo com a ação do tempo e sem qualquer tipo de uso ou visitação, por estarem guardados dentro de uma propriedade privada e de acesso restrito. Essa situação foi mostrado pelo Portal SN em junho.

Após muitos questionamentos, o secretário de Transportes do Amapá, Marcos Jucá, esclareceu que a movimentação, na verdade, faz parte de um projeto de salvaguarda e revitalização da memória ferroviária. Longe de ser um descarte ou uma perda, a retirada marca o início de um minucioso processo de restauração de um patrimônio que passará a ter utilidade pública.

Vagões foram levados para a Usina do Governo…

Marcos Jucá: “para todos que quiserem ver”

O cronograma de transferência começou na semana passada com a retirada do vagão de minério, seguido pelo vagão de passageiros, guinchado nesta última terça-feira. Ambas as estruturas já se encontram no pátio da usina do Estado, onde equipes técnicas iniciam os trabalhos de avaliação e manutenção. Nos próximos dias, a antiga locomotiva, que ainda está na área portuária, também será transportada para o local para receber o mesmo tratamento de restauro.

Visitação

Assim que a recuperação estiver concluída, o maquinário histórico ganhará um destino definitivo e aberto ao público. Os vagões e a locomotiva serão instalados no Parque Residência, localizado no cruzamento da Avenida FAB com a Cândido Mendes, em Macapá. No local, que já conta com uma aeronave em exposição, as peças da antiga ferrovia formarão um memorial vivo.

Locomotiva…

Local no Parque da Residência onde parte do Trem da Icomi será colocado

“A partir do momento em que a gente levar eles para lá, a gente vai ter também os vagões e a locomotiva prontos para a visitação de todos que quiserem ver”, destacou o secretário Marcos Jucá.

A medida visa transformar peças que antes estavam isoladas e inacessíveis em uma área privada em uma atração turística e cultural de todo o estado, garantindo que a história da ferrovia seja, finalmente, celebrada e conhecida pelas novas gerações.

Seles Nafes
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