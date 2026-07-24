Após repercussão negativa, Neto Furlan reduz em R$ 291 milhões o patrimônio declarado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Depois de uma enorme repercussão nas redes sociais ao declarar patrimônio superior a R$ 298 milhões à Justiça Eleitoral, o irmão do ex-prefeito Antônio Furlan, o ex-secretário municipal e advogado José Furlan Neto (Podemos), candidato a 1º suplente de Rayssa Furlan (PSD) ao Senado, apresentou uma nova declaração de bens ao TRE do Amapá. No atual balanço, protocolado no fim da tarde desta quinta-feira (23), o patrimônio informado caiu para R$ 7.692.480,84 — uma diferença de aproximadamente R$ 291 milhões em relação ao primeiro registro.

A retificação foi feita após a ampla repercussão da declaração inicial, que colocava Neto Furlan entre os candidatos com maior patrimônio declarado no Amapá. Até o momento, ele não divulgou explicações públicas sobre a expressiva redução dos valores informados e nem detalhou se o primeiro documento continha erro de preenchimento ou outra inconsistência.

Na nova prestação de contas, o patrimônio continua sendo composto principalmente por imóveis rurais e urbanos, além de participações societárias, mas com valores bem abaixo do que foi inicialmente informado ao TRE. Na declaração anterior, ele dizia possuir metade de 3 lotes agrícolas no valor de R$ 63 milhões, cada. Agora, o valor individual dos lotes é de R$ 2.725.000, no total.

Entre outros bens declarados estão 100% das quotas da empresa Instituto Governance, avaliadas em R$ 50 mil, e da empresa JFN Comércio de Veículos e Intermediação de Negócios Ltda., no valor de R$ 550 mil. Também constam um imóvel residencial de R$ 350 mil, terrenos urbanos e rurais e um terreno avaliado em R$ 60 mil.

Neto Furlan integra a chapa da coligação Trabalhar para Transformar o Amapá, formada por Podemos, PL, Novo e PSD. Seu pedido de registro de candidatura ainda aparece no sistema da Justiça Eleitoral com a situação “aguardando julgamento”.

A atualização dos dados foi registrada no sistema DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral às 16h33 desta quinta.