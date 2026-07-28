Após série de invasões no Ariri, mais de R$ 20 mil em objetos são recuperados

Investigações apontam que criminosos arrombavam casas após desativar câmeras de segurança

Compartilhamentos

Macapá (AP)

A Polícia Civil recuperou três embarcações e uma televisão furtadas de residências na comunidade do Ariri, em Macapá. Os bens fazem parte de uma série de objetos levados durante invasões registradas na região.

Segundo as investigações da 8ª Delegacia de Polícia da Capital, os criminosos agiam sempre de forma semelhante. Eles aproveitavam a ausência dos moradores, danificavam os sistemas de câmeras de segurança e arrombavam as residências para furtar diversos objetos.

As diligências continuam para identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, mais de R$ 20 mil em bens foram recuperados, passaram por perícia e serão devolvidos aos proprietários.

“As investigações continuam, já estão sendo levantadas as identidades e localizações dos suspeitos, o que no momento permanece em sigilo investigativo, mas podem ter certeza que chegaremos em todos os envolvidos, e a comunidade terá a resposta que busca da polícia judiciária. Até o momento recuperamos mais de R$ 20.000 em objetos, os quais já foram devidamente periciados e serão entregues aos proprietários”, afirmou o delegado Alan Moutinho, responsável pela investigação.

A Polícia Civil também alertou a população para os riscos da compra de objetos de origem criminosa. A aquisição de bens furtados ou roubados configura o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, com pena que pode chegar a oito anos de prisão, além de multa.