“Aproxima famílias e fortalece o comércio e o turismo”, celebra Alcolumbre sobre o fim do visto

Presidente do Congresso participou da travessia da Ponte Binacional e classificou a isenção como uma conquista histórica

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OIAPOQUE (AP)

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta sexta-feira (31) que o fim da exigência de visto para brasileiros entrarem na Guiana Francesa representa um avanço para a integração regional. Durante a cerimônia realizada em Oiapoque, ele destacou que a medida “aproxima famílias e fortalece o comércio e o turismo”, ao participar da travessia simbólica da Ponte Binacional Brasil–França.

A isenção do visto entrou em vigor nesta sexta e encerra uma reivindicação histórica dos amapaenses, que enfrentavam dificuldades para cruzar a fronteira. A mudança deve facilitar a circulação entre os dois territórios e impulsionar atividades econômicas, turísticas e de cooperação entre Brasil e França.

Alcolumbre lembrou que acompanhou as negociações desde o início e atuou junto às autoridades brasileiras e francesas para viabilizar o acordo. Em março de 2024, durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Congresso Nacional, o senador levou pessoalmente o pleito ao chefe de Estado francês, reforçando a defesa da reciprocidade entre os dois países.

O tema voltou a ser tratado meses depois, em Macapá, durante encontro com o então embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain. A agenda reuniu ainda o governador Clécio Luís e o senador Randolfe Rodrigues, que também participaram das articulações em defesa da medida.

Segundo Alcolumbre, a retirada da exigência do visto abre uma nova etapa para a região de fronteira.

“Hoje vivemos um momento histórico para o Amapá. Depois de muitos anos de diálogo e trabalho conjunto, estamos vendo cair uma barreira que limitava a integração entre povos que convivem diariamente. Essa conquista abre novas oportunidades para o desenvolvimento da nossa região”, afirmou.