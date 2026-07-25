Batalhas de rima e breaking são atrações de festival de hip hop em Santana

Programação também terá apresentação da CRGV, primeira banda de rap underground do Amapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O município de Santana, a 17 km de Macapá, será palco de uma grande celebração da cultura urbana no próximo domingo (26). Será com a 5ª edição do Festival Semana do Hip Hop. O evento acontece no Teatro Municipal Silvio Romero, reunindo artistas, público e representantes de diferentes vertentes do movimento.

A programação promete movimentar a cidade com uma série de atividades voltadas à valorização da cultura Hip Hop. Estão previstos palestras, workshops, batalhas de rima e de breaking, além de grafite ao vivo, com um ambiente de expressão artística e troca de experiências. Um dos destaques será a apresentação da Banda CRGV, considerada a primeira e mais antiga banda de rap underground do estado do Amapá.

O festival também se propõe a reunir os cinco elementos da cultura Hip Hop (MC, DJ, breaking, grafite e conhecimento), reforçando o papel do movimento como instrumento de identidade, resistência e transformação social. A expectativa é de que o evento reúna um grande público. Segundo Lidivam B.Boy, o evento marca a representatividade do hip hop de Santana no contexto nacional.

“Não é de hoje que o movimento de breaking, hip hop, mostram sua vertente aqui em Santana. Com muito esforço, estaremos realizando a quinta edição. Isso só demonstra, o quanto temos representatividade no Brasil. São poucos os lugares, cidades que conseguem ter esse movimento. Por isso, todos estão convidados”, destacou.

Aberto ao público, o Festival Semana do Hip Hop de Santana, está previsto para iniciar a programação às 18h e se estende até às 21h30.