Bebedeira termina em homicídio brutal no Muca

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma bebedeira seguida de um desentendimento pode ter motivado um homicídio brutal na noite desta quinta-feira (30), na Praça do Muca, no bairro Muca, zona sul de Macapá. Um homem conhecido apenas pelo apelido de “Loirinho”, com idade estimada entre 25 e 28 anos, foi assassinado com seis facadas e morreu ainda no local.

As primeiras informações levantadas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) indicam que a vítima costumava permanecer na praça, onde passava boa parte do tempo. A principal linha de investigação aponta que o crime teve início na arquibancada do campo de futebol, local onde os policiais encontraram garrafas de bebidas espalhadas e um rastro de sangue.

Segundo o delegado Carlos Mazureck, testemunhas ainda não foram localizadas. Informações preliminares, porém, apontam que pelo menos dois criminosos podem ter participado do ataque. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Durante a perícia, a Polícia Científica localizou a faca que teria sido utilizada no homicídio. O perito criminal Odair Monteiro informou que a arma estava quebrada, com a lâmina separada do cabo, indicando que foi danificada durante a sequência de golpes.

A vítima apresentava seis perfurações, sendo uma na parte frontal do tórax, atingindo o lado esquerdo do peito, e outras cinco nas costas. De acordo com o perito, a quebra da faca pode ter impedido que o homem sofresse ainda mais golpes.

Odair Monteiro explicou que, pelas características da cena do crime, a hipótese inicial é de que o homicídio tenha ocorrido após um desentendimento entre pessoas que consumiam bebida alcoólica, situação frequentemente observada em crimes praticados com arma branca. Ele ressaltou, no entanto, que essa conclusão ainda depende do avanço das investigações.

O delegado Carlos Mazureck informou que a Polícia Civil continua as diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas, de forma anônima, ao telefone da DHPP: (96) 99170-4302.

O corpo de “Loirinho” foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. A DHPP prossegue com as investigações para identificar todos os envolvidos no crime.