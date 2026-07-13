Bebida, descuido e maré: a tradição de prejuízos na Praia do Atalaia

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O verão em Salinópolis (225 km de Belém) começou e, com ele, uma situação que já faz parte da rotina da Praia do Atalaia voltou a chamar a atenção. No último fim de semana, vários carros ficaram cercados pela água em uma só noite após os proprietários deixarem os veículos estacionados na faixa de areia e perderem o horário da subida da maré. As imagens foram registradas por um influenciador digital que passava pela praia a caminho das festas realizadas na orla. Nos vídeos, alguns veículos já aparecem atolados, enquanto outros correm o risco de serem alcançados pela água.

A cena se repete todos os anos durante a alta temporada. Na maré baixa, a areia fica compacta e permite a circulação de carros sem dificuldade. O problema é que muitos motoristas aproveitam para estacionar próximo ao mar, consomem bebidas alcoólicas, acabam se distraindo e permanecem na praia até que a maré avance.

Quando tentam retirar os veículos, a água já cobriu parte das rodas e a areia volta a ficar fofa, dificultando a saída. Em muitos casos, é preciso reunir dezenas de pessoas para empurrar os carros, enquanto caminhonetes ou picapes fazem o reboque.

Além do transtorno, a demora para retirar o veículo pode causar grandes prejuízos. Dependendo do nível da água, o carro pode sofrer danos mecânicos, elétricos e até perda total.

Apesar dos alertas feitos todos os anos por moradores e frequentadores da Praia do Atalaia, muitos motoristas ainda ignoram os horários das marés e acabam protagonizando cenas que já se tornaram tradicionais durante o verão em Salinas.