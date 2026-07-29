‘Bombom’ morre em confronto com forças de segurança em Laranjal

Wilderson Oliveira Viana, conhecido pelo apelido de "Bombom", também era investigado por homicídio

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem apontado como integrante do crime organizado e com mandado de prisão em aberto por roubo morreu após trocar tiros com as forças de segurança pública do Amapá, na manhã desta quarta-feira (29), em uma área de pontes no município de Laranjal do Jari.

Wilderson Oliveira Viana, conhecido pelo apelido de “Bombom”, também era investigado por homicídio. De acordo com as autoridades, os policiais foram até o local para cumprir a ordem judicial, mas ele reagiu à abordagem efetuando disparos contra os agentes, dando início ao confronto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o foragido acabou morrendo antes de receber atendimento médico. “Bombom” era irmão de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Culhão”.

Ainda segundo a polícia , a Justiça já havia descartado a aplicação de novas medidas cautelares contra o investigado devido ao histórico de descumprimento das determinações judiciais.

“No mandado de prisão, o juiz declara que não cabia mais medida cautelar, porque da outra vez ele descumpriu todas e voltou a cometer crimes”, afirmou um dos policiais.

Após a perícia, o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município, conforme o procedimento adotado em ocorrências com intervenção policial.