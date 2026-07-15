NA RODOVIA ANNÍBAL BARCELLOS

Cabo da PM morre ao colidir com caminhão coletor de lixo

15, julho, 2026
Foto: Olho de Boto
Vítima não possuía habilitação e conduzia motocicleta com licenciamento atrasado, segundo informações coletadas pela Polícia Militar
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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um cabo da reserva da Polícia Militar do Amapá morreu na noite desta terça-feira (14) após colidir contra um caminhão coletor de lixo da prefeitura de Macapá na Rodovia Anníbal Barcellos, nas proximidades da ponte sobre o Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá. Depois de serem acionados pelo 190 (Ciodes), os policiais foram até a rodovia e encontraram a ambulância do Samu prestando atendimento. A médica da equipe constatou a morte do condutor da motocicleta ainda no local do acidente de trânsito.

A vítima foi Juberto Socorro Santana, de 55 anos. O motorista do caminhão, habilitado nas categorias AD, realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool. Segundo relato dele à PM, o caminhão estava parado no momento em que foi atingido pela motocicleta.

O Portal SelesNafes.Com teve acesso às imagens do acidente que mostram os garis guardando os sacos de lixo no compactador quando a moto se aproxima e bate violentamente na traseira do caminhão. Por muito pouco os servidores não foram atropelados. 

Ainda conforme a ocorrência, o motociclista não possuía CNH e conduzia um veículo com o licenciamento em atraso. Após a perícia realizar os procedimentos técnicos e o corpo ser removido pela Polícia Científica, o motorista do caminhão foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Seles Nafes
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