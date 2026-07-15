Cabo da PM morre ao colidir com caminhão coletor de lixo

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um cabo da reserva da Polícia Militar do Amapá morreu na noite desta terça-feira (14) após colidir contra um caminhão coletor de lixo da prefeitura de Macapá na Rodovia Anníbal Barcellos, nas proximidades da ponte sobre o Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá. Depois de serem acionados pelo 190 (Ciodes), os policiais foram até a rodovia e encontraram a ambulância do Samu prestando atendimento. A médica da equipe constatou a morte do condutor da motocicleta ainda no local do acidente de trânsito.

A vítima foi Juberto Socorro Santana, de 55 anos. O motorista do caminhão, habilitado nas categorias AD, realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool. Segundo relato dele à PM, o caminhão estava parado no momento em que foi atingido pela motocicleta.

O Portal SelesNafes.Com teve acesso às imagens do acidente que mostram os garis guardando os sacos de lixo no compactador quando a moto se aproxima e bate violentamente na traseira do caminhão. Por muito pouco os servidores não foram atropelados.

Ainda conforme a ocorrência, o motociclista não possuía CNH e conduzia um veículo com o licenciamento em atraso. Após a perícia realizar os procedimentos técnicos e o corpo ser removido pela Polícia Científica, o motorista do caminhão foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval para prestar esclarecimentos sobre o acidente.