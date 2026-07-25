“Camarão” é preso após arrombar frigorífico e furtar caixa e charque para tomar com açaí

Conhecido por crimes como furto, dano e violência doméstica, suspeito foi localizado após denúncias de moradores e comerciantes

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um velho conhecido do sistema prisional e da polícia amapaense foi tirado de circulação mais uma vez na noite desta quinta-feira (25). Josimar Martins Rocha Júnior, de 25 anos, vulgo “Camarão”, foi preso em flagrante por equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) no município de Santana, a 17 km de Macapá. Ele é acusado de arrombar um frigorífico local e furtar a gaveta da caixa registradora e um pacote de carne de charque.

​De acordo com o capitão Bryan Fonseca, responsável pela ocorrência, o crime ocorreu na madrugada anterior e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. As imagens ajudaram a identificar o suspeito, que já vinha sendo alvo de constantes denúncias de moradores e comerciantes dos bairros Fonte Nova, Laranjeiras e Paraíso.

​”A população vinha reclamando muito desse indivíduo. Ele aparece claramente nas imagens arrombando o comércio e levando a caixa registradora e o charque. Diante das informações, a equipe do GTA conseguiu localizá-lo e prendê-lo na noite de hoje”, explicou o capitão.

Ainda segundo Bryan, ​ao ser detido pelos policiais, “Camarão” confessou o crime e revelou, em tom de deboche, o destino do produto furtado: passou o dia consumindo a carne de charque acompanhada de açaí.

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Apesar da aparente futilidade do último delito, o histórico do acusado impressiona as autoridades. Josimar possui uma extensa ficha criminal com cerca de 28 procedimentos policiais, que acumulam passagens por furto, dano, violência doméstica e consumo de drogas.

​O infrator foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foi autuado em flagrante e responderá, mais uma vez, pelo crime de furto qualificado. Ele aguarda a audiência de custódia.