Caminhão-baú tomba na BR-156 e espalha carga de cerveja e alimentos

Caminhão seguia para Oiapoque quando saiu da pista e tombou

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Calçoene (AP)

Um caminhão-baú carregado com mercadorias tombou após sair da pista na BR-156, no trecho que liga a sede do município de Calçoene ao município de Oiapoque, próximo à comunidade do Carnot, no norte do Amapá. A carga havia saído da capital, Macapá, e tinha como destino a cidade de Oiapoque e, posteriormente, a Guiana Francesa.

O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (29), quando o motorista perdeu o controle do veículo na aproximação de uma ladeira. Até esta quinta-feira (30), o caminhão e parte da movimentação de resgate permanecem na área.

Com o impacto do tombamento, o compartimento de carga ficou danificado e dezenas de pacotes de cerveja, além de caixas de produtos alimentícios e de higiene pessoal, ficaram espalhados pelo acostamento e trechos da pista.

Apesar da gravidade do acidente, as duas pessoas que ocupavam a cabine do caminhão saíram ilesas e não precisaram de atendimento médico de emergência.

Trabalhadores e equipes de apoio estiveram no local ao longo do dia realizando a transposição e a recolha dos produtos espalhados para outro veículo. A operação mobilizou diversos ajudantes para garantir a segurança da área e evitar o saque da mercadoria.

As causas exatas que levaram o motorista a perder o controle do veículo na subida ainda estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito que cobrem a região. O tráfego no local segue com atenção redobrada durante os trabalhos de remoção do veículo e da carga.