‘Cancioneiros do Meio do Mundo’ estreia em Santana e levará música do Amapá a 5 estados

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A turnê do projeto “Cancioneiros do Meio do Mundo – A Ponte Cultural do Amapá” começa nesta sexta-feira (31), em Santana, dando início a uma série de sete apresentações que passarão por cidades de cinco estados brasileiros. Os artistas Amadeu Cavalcante, Osmar Júnior e Zé Miguel levarão ao público um repertório que retrata a cultura amazônica, a vida ribeirinha, a natureza e o orgulho de ser amapaense, em canções que marcaram gerações ao longo de mais de três décadas.

Viabilizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras e execução da Associação de Músicos e Compositores do Amapá (AMCAP), o projeto busca ampliar o alcance da música produzida no estado. Antes de cada espetáculo, os artistas participarão de um bate-papo com o público sobre processos criativos, identidade regional, tradições e a importância da cultura amazônica. O quadro SNTV acompanhou um dos ensaios.

Além de gratuitos, os shows terão foco na inclusão e na acessibilidade. Todas as apresentações contarão com intérpretes de Libras, transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais e espaços acessíveis para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O público também poderá contribuir com a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais de cada município visitado.

Após a estreia em Santana, a turnê seguirá por Belo Horizonte (MG), em 28 de agosto; São Luís (MA), em 26 de setembro; Belém (PA), em 16 de outubro; Macapá (AP), em 31 de outubro; Boa Vista (RR), em 27 de novembro; e Brasília (DF), em 30 de janeiro de 2027, consolidando a proposta de difundir a música e a identidade cultural do Amapá para diferentes regiões do país.