Candidatos do Araxá vencem o Musa e Mister Verão 2026

Macapá (AP)

A candidata do bairro do Araxá, Yala Vasconcelos, foi eleita neste domingo (26) a Musa do Macapá Verão 2026, durante a grande final do concurso realizada na Fazendinha pela prefeitura da capital. Ela superou outras 12 candidatas e conquistou o principal título feminino da programação de férias promovida pela Prefeitura de Macapá.

Ao todo, 26 finalistas — 13 mulheres e 13 homens — disputaram os títulos de Musa e Mister Macapá Verão. No masculino, quem venceu foi outro representante do Araxá, Talisson Costa.

Nesta edição, a organização distribuiu R$ 36 mil em premiação, além de bolsas de estudo integrais para os vencedores. Os candidatos representaram bairros, distritos e comunidades da capital, como Ariri, Coração, Curiaú, Fazendinha, Cidade Nova, Araxá, Tracajatuba, Maruanum, Santa Luzia, Pacuí, Bailique, Abacate da Pedreira e Campina Grande, reforçando a diversidade e a identidade cultural do município.

Entre as candidatas apontadas como favoritas estava Naty Santos, de 20 anos, representante do Curiaú. Além da beleza, ela conquistou grande repercussão nas redes sociais após o Portal SN mostrar sua história de superação e revelar que havia se tornado mãe pouco mais de um mês antes do concurso.

No entanto, a beleza, simpatia e desenvoltura de Yala foram determinantes. Ao receber o título, Yala agradeceu à organização e destacou o apoio oferecido às participantes durante toda a preparação para a final.