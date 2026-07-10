Capital Inicial traz turnê ‘Música Urbana’ para o Dia do Rock em Macapá

Show da banda brasiliense será realizado na Praça Jacy Barata

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Macapá (AP)

A banda Capital Inicial confirmou presença na programação do Macapá Verão 2026 e será a grande atração do tradicional Dia do Rock, celebrado em 13 de julho, na Praça Jacy Barata Jucá, a partir das 19h. O anúncio foi feito pelo próprio grupo nas redes sociais, em publicação compartilhada em parceria com a Prefeitura de Macapá, convidando o público para “acelerar” ao som dos grandes sucessos da carreira.

A apresentação integra a programação do Macapá Verão 2026, que reúne atrações nacionais e artistas locais em diferentes estilos musicais ao longo do mês de julho.

O show faz parte da turnê “Música Urbana”, projeto que revisita os maiores clássicos da banda e homenageia a trajetória iniciada nos anos 1980. No repertório, o público pode esperar sucessos como Primeiros Erros, À Sua Maneira, Natasha, Fátima, Independência e a faixa que dá nome à turnê, “Música Urbana”, composta por Renato Russo ainda nos tempos do Aborto Elétrico e eternizada pelo Capital Inicial.

Com mais de quatro décadas de carreira, o Capital Inicial é uma das bandas mais influentes do rock brasileiro e retorna a Macapá como uma das atrações mais aguardadas da edição deste ano do festival. A expectativa é de grande público na Praça Jacy Barata Jucá para celebrar o Dia Mundial do Rock ao som de clássicos que marcaram gerações.