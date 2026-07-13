Carro cai em canal após motorista dormir ao volante

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um carro caiu dentro do canal do Beirol, no cruzamento da Avenida 13 de Setembro, na zona sul de Macapá, na madrugada desta segunda-feira (13). O acidente ocorreu por volta das 4h e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, o veículo, um Citroën vermelho, já estava submerso no canal. Não havia ocupantes no interior do automóvel nem pessoas nas proximidades.

Durante as buscas, os bombeiros encontraram apenas uma mochila dentro do carro, sem documentos que permitissem identificar o proprietário.

Algumas horas depois, familiares do motorista compareceram ao local e informaram que o condutor é vigilante. De acordo com eles, o homem teria dormido ao volante, perdido o controle da direção e caído no canal.

Apesar do impacto e dos danos causados ao veículo, o motorista não sofreu ferimentos graves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Acidentes semelhantes são bem comuns no canal do Beirol, e alguns já terminaram em tragédia. Em abril de 2024, dois ocupantes morreram afogando dentro do veículo. A prefeitura chegou instalar tubos de concreto na maior parte do canal, mas os ocorrência nunca pararam.