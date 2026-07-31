Casal de traficantes é preso após denúncias da população

Denúncias levaram policiais até o imóvel, onde foram apreendidas porções de maconha, cocaína e materiais usados no tráfico

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação integrada das Polícias Civil e Militar desmantelou um ponto de venda de drogas e terminou com a prisão em flagrante de um casal, no início da manhã desta sexta-feira (31), no bairro Nova Esperança, em Porto Grande, a 105 km de Macapá.

A ação foi desencadeada após denúncias de que o imóvel funcionava como uma boca de fumo. Durante as diligências, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para a comercialização.

No local, foram apreendidas 13 porções de maconha, 13 porções de cocaína, R$ 280,75 em dinheiro, dois aparelhos celulares, uma tesoura utilizada para fracionar as drogas e diversos invólucros plásticos usados para embalar os entorpecentes.

Diante das evidências, o casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Porto Grande, onde foi apresentado para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.

As forças de segurança destacaram que a operação integra as ações permanentes de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Segundo as corporações, novas ofensivas conjuntas continuarão sendo realizadas para desarticular pontos de comercialização de entorpecentes e reforçar a segurança da