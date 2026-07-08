CBM diz que incêndio que destruiu parte de restaurante começou pela cozinha

Corpo de Bombeiros atendeu chamado em 4 minutos e evitou uma tragédia

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do Restaurante Dona Dulci, na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá. As chamas tiveram início na cozinha e se espalharam rapidamente pelo imóvel, provocando danos na estrutura. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta de 0h46 para atender a ocorrência em um restaurante localizado às margens da BR-210, em frente a um supermercado. Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, as equipes chegaram cerca de quatro minutos após o chamado, conseguindo impedir que o fogo alcançasse imóveis vizinhos.

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou na cozinha, mas o ponto exato de origem ainda não foi identificado. A intensidade das chamas comprometeu boa parte da área afetada, o que poderá dificultar o trabalho da perícia responsável por esclarecer as causas do incidente.

A parte mais atingida foi o pavimento superior da edificação, onde houve destruição de parte do forro e da estrutura de madeira. Após controlar o incêndio, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar uma nova propagação do fogo.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda serão investigadas. A causa somente será confirmada após a conclusão da perícia técnica realizada no local.