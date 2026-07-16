Clécio anuncia vice e oficializa nomes ao Senado: ‘esse time deu liga’

Governador diz que manterá Teles Júnior na vice e confirma apoio às candidaturas de Randolfe Rodrigues e Alliny Serrão; convenção do União Brasil está prevista para o dia 20.

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Por SELES NAFES, de Macapá

O governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (16) a composição da chapa que disputará a reeleição em outubro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele confirmou a permanência de Teles Júnior (PDT) como candidato a vice-governador e oficializou apoio às candidaturas de Randolfe Rodrigues (PT) e Alliny Serrão (União Brasil) para as duas vagas ao Senado.

Ao justificar a manutenção de Teles Júnior, Clécio destacou os resultados alcançados pelo vice nas áreas ligadas ao desenvolvimento econômico e ressaltou a parceria construída ao longo do mandato. Segundo o governador, a relação entre os dois se consolidou em um modelo de divisão de responsabilidades, diferente do que ocorreu em gestões anteriores, marcadas por rompimentos entre governadores e vices.

“Esse time deu liga e já mostrou muito trabalho pelo Amapá inteiro. Telinho é um dos quadros mais preparados e tem se dedicado a ajudar o Amapá a criar as melhores oportunidades econômicas da história”, afirmou.

A decisão também fortalece a participação do PDT na campanha de reeleição de Clécio, ampliando a aliança política em torno da candidatura governista.

Para o Senado, Randolfe Rodrigues já era considerado um nome consolidado no grupo político. Ao anunciar o apoio, Clécio elogiou a atuação do senador.

“É disparado um dos melhores do Brasil e o nosso orgulho”, declarou.

A principal novidade do anúncio foi a confirmação de Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), como candidata ao Senado. Até o início desta semana, ela era apontada como uma das favoritas para compor a chapa como vice-governadora.

“Conhece o interior do nosso estado e as formas de mudar essas realidades. Tens ajudado muito o nosso estado no Legislativo. Esse é o time que une o Amapá inteiro”, concluiu o governador.

O lançamento oficial da chapa está previsto para o próximo dia 20, durante a convenção do União Brasil, em local que ainda será definido.